La definizione e la soluzione di: Quello atomico... non è commestibile.

Soluzione 5 lettere : FUNGO

Significato/Curiosità : Quello atomico... non e commestibile

Diospyros kaki alberi sopravvissero al bombardamento atomico di Nagasaki nell'agosto 1945. I cachi sono alberi molto longevi e possono diventare pluricentenari, ma con 17 KB (2 044 parole) - 04:19, 6 dic 2021

