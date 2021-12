La definizione e la soluzione di: Ha per capitale amministrativa Yamoussoukro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : COSTA D\'AVORIO

Significato/Curiosità : Ha per capitale amministrativa Yamoussoukro

Yamoussoukro Yamoussoukro (jamusuk?o) è la capitale amministrativa della Costa d'Avorio, di cui costituisce un distretto autonomo. È situata 240 km a nord di Abidjan 9 KB (912 parole) - 15:59, 26 nov 2021

