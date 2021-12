La definizione e la soluzione di: Appoggio per ceppi ardenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ALARI

Significato/Curiosità : Appoggio per ceppi ardenti

Altre definizioni con appoggio; ceppi; ardenti; Il punto di appoggio della leva; appoggio per il capo; Punto d'appoggio della leva; Superficie orizzontale di appoggio nelle vetture; Un insieme di ceppi e ciocchi; Negozi con i ceppi ; Vi scoppiettano i ceppi ; I cavalletti che reg­gono i ceppi nel cami­netto; Quelle ardenti emettono idrocarburi gassosi; Entusiasmi... ardenti ; ardenti di fuoco; Si riempiva di tizzoni ardenti ;