La definizione e la soluzione di: Si staccano in calcinacci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : INTONACI

Curiosità : Si staccano in calcinacci

1000-2017. Terremoti in Italia nell'antichità e nel Medioevo Terremoti in Italia nell'età moderna Terremoti in Italia nel XIX secolo Terremoti in Italia nel XXI ... Significato intonaci

rasatura s. f. der. di rasare. – 1. L’operazione del radere o del radersi, cappelli, da ogni eccesso villoso; r. degli intonaci, nelle costruzioni edilizie, la regolarizzazione degli intonaci di prima lavorazione (rinzaffi), come operazione preliminare CATEGORIA: ARCHITETTURA E URBANISTICA scartavetrare v. tr. der. di carta vetrata, col pref. s- nel sign. 5 io scartavétro, ecc.. - rendere liscia la superficie di oggetti di legno o di metallo, di intonaci e sim., passandovi sopra la carta vetrata carteggiare. ? levigare, rasare. Definizione Treccani

Altre definizioni con staccano; calcinacci; Lo sono coloro che si staccano dal partito; Si staccano dai vestiti una volta comprati; Si staccano dal calendario; Si staccano dal carnet; Cerca nelle Definizioni