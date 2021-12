La definizione e la soluzione di: Sorge presso i binari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 14 lettere : CASA CANTONIERA

Curiosità : Sorge presso i binari

vicine terme di Diocleziano. Con i suoi 32 binari è la stazione più grande d'Italia, seguita da Bologna Centrale (26 binari, di cui 22 in superficie e 4 sotterranei) ... Significato casa cantoniera

on line CASA 1. Una CASA è una costruzione eretta dall’uomo per abitarci, formata da ambienti costruiti casa casa cantoniera casa chiusa, d’appuntamenti, di tolleranza casa da gioco casa dello studente casa del popolo casa di correzione casa di cura casa di pena casa di riposo casa casello ka's?l:o s. m. dim. di casa. - ferr. abitazione di guardiano di strade ferrate casa cantoniera. Definizione Treccani

