Soluzione 5 lettere : MARSC

Curiosità : Segue Avanti in un comando militare

La Marina Militare costituisce una delle quattro forze armate della Repubblica Italiana, insieme a Esercito Italiano, Aeronautica Militare e Arma dei Carabinieri: ... Significato marsc

marc’ ‹marc› (o march; anche marsc’ o marsch), interiez. – Forma abbreviata per marcia in comandi militari, come avanti marc’; anche in usi estens., scherz., per lo più rivolgendosi a ragazzi. CATEGORIA: MILITARIA Definizione Treccani

