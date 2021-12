La definizione e la soluzione di: La qualità di chi agisce al momento opportuno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : TEMPESTIVITÀ

Curiosità : La qualita di chi agisce al momento opportuno

un'attività nel momento opportuno (kairos), ossia corrispondente alla qualità del risultato che si desiderava ottenere, come una vittoria militare, la buona riuscita ... Significato tempestività

tempestività s. f. dal lat. tempestivitas -atis. – L’essere tempestivo; il giungere o l’essere fatto a tempo opportuno: t. di un aiuto, di un ordine; con la t. del suo intervento, ha salvato la situazione. tempestività s. f. dal lat. tempestivitas -atis. - l'avvenire e l'agire al momento giusto: t. d'un intervento immediatezza, lett. prestezza, prontezza, rapidità, sollecitudine, tempismo. ? appropriatezza, opportunità, provvidenzialità. intempestività, non com. tardità. ? inappropriatezza Definizione Treccani

