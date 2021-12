La definizione e la soluzione di: Preconcetto, non verificato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : APRIORISTICO

Curiosità : Preconcetto, non verificato

diffuso uno scetticismo aprioristico, ossia una tesi preconcetta secondo cui il paranormale non può esistere. Da parte loro, gli scettici fanno notare ... Significato aprioristico

apriorìstico agg. der. della locuz. a priori (pl. m. -ci). – Nel linguaggio filos., di a.; ricerca a.; estens., affermazione a., giudizio a., dettati da convinzioni preconcette. ? Avv. aprioristicaménte, in modo aprioristico, con apriorismo: affermare, giudicare a posteriori a poste'rj?ri locuz. lat. mediev. propr. 'da ciò che è posteriore'. - ¦ agg. 1. filos. detto di conoscenza che dipende dall'esperienza ? empirico, fatti: giudicare, affermare a posteriori a cose fatte, col senno di poi. a priori, aprioristicamente, in astratto, per partito preso. ? fam. alla cieca. b. fam. dopo un Definizione Treccani

