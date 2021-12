La definizione e la soluzione di: La minima puntata nel poker. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : CIP

Curiosità : La minima puntata nel poker

poker (raro pocher) è una famiglia di giochi di carte nella quale alcune modalità di gioco sono classificabili come gioco d'azzardo, altre come poker ... Significato cip

cip1 s. m. adattam. grafico dell’ingl. chip. – La puntata minima unitaria stabilita per l’apertura o l’invito nel gioco del poker, e il gettone che la rappresenta. Versi degli animali. Finestra di approfondimento Il nome di ciascun animale è seguito, in corsivo, dall’infinito dei verbi che indicano il verso e, quando c’è, tra parentesi e sempre in corsivo, zirlo; se insistente: zirlìo; uccelli cantatori: cantare canto, cinguettare cinguettìo, cip; se insistente: cinguettamento, gorgheggiare gorgheggio; se insistente: gorgheggìo Definizione Treccani

