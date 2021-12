La definizione e la soluzione di: Matthew, letterato britannico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : PRIOR

Curiosità : Matthew, letterato britannico

Matthew Arnold (Laleham, 24 dicembre 1822 – Liverpool, 15 aprile 1888) è stato un poeta, critico letterario e educatore britannico. Era figlio di Thomas ... Significato prior

minóre agg. lat. minor -oris, che funge da compar. di parvus Francesco in segno di umiltà (cfr. la regola prima: et nullus in vita ista vocetur prior, sed generaliter omnes vocentur fratres minores), v. frate, n. 2. c. Con riferimento all primo lat. primus, superl. dell'avv. e prep. ant. pri 'davanti', da cui anche il compar. prior. - ¦ agg. num. ord. 1. che, in una serie ordinata, si trova nella posizione iniziale, sia nello spazio, sia nel tempo: la p. fila di poltrone; il p. giorno del mese posposto al sost. iniziale. Definizione Treccani

Altre definizioni con matthew; letterato; britannico; Serie TV con matthew McConaughey: True __ ing; Film con matthew McConaughey: Gold - La grande __; Erano di guerra in un film con matthew Broderick; Il matthew di The Producers e di Inspector Gadget; Un letterato come Giuseppe Ungaretti; John, letterato del Seicento; Un Umberto letterato ; Un letterato mangiatore d'oppio Thomas de __; Il Branagh attore e regista britannico ; Cantautore britannico che fu la voce degli Smiths; Un titolo britannico che è stato conferito anche Mick Jagger; Lewis, pilota di FI britannico ; Cerca nelle Definizioni