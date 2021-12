La definizione e la soluzione di: Mancanza di connessione tra i componenti d una struttura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Il sistema limbico possiede due componenti: una parte relativa alla corteccia e una parte subcorticale più profonda.

inorganicità s. f. der. di inorganico. – L’essere inorganico; mancanza di organicità, di coerenza: i. di uno scritto, di un progetto, di un piano. Raro nel sign. chimico: i. di un composto, di una sostanza. inorganicità s. f. der. di inorganico. - mancanza di unità organica: l'i. di un progetto disarmonia, disomogeneità, disorganicità, frammentarietà, incoerenza. armonia, coerenza, organicità, sistematicità. Definizione Treccani

