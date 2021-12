La definizione e la soluzione di: Accompagna, in divisa, per sicurezza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 14 lettere : SCORTA MILITARE

Curiosità : Accompagna, in divisa, per sicurezza

è il colore nazionale dello Stato italiano: in eventi e manifestazioni di carattere militare accompagna la bandiera e altri simboli. È di questo colore ... Significato scorta militare

scòrta s. f. femm. sostantivato di scorto, part. pass. di scorgere, nel sign. ant. di flotte da bombardamento. Anche in funzione appositiva: nave scorta, aereo scorta, e sim. Scorta esplosivi, servizio militare di vigilanza che viene comandato ogniqualvolta si debba CATEGORIA: MILITARIA – TRASPORTI TERRESTRI guardia 'gwardja ant. guarda s. f. der. di guardare. - 1. a. atto del guardare, al fine di custodire, proteggere, ecc. qualcosa, in modo temporaneo 2. con iniziale maiusc. milit. gruppo, per lo più militare, con compiti di protezione e vigilanza spreg. scagnozzo, in gruppo scorta; guardia forestale guardaboschi; Definizione Treccani

