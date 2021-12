La definizione e la soluzione di: Un vino da grandi occasioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SPUMANTE

Curiosità : Un vino da grandi occasioni

d'ogni vino è il Re!), scrisse un'ode al Conte Federico Veterani dedicata esclusivamente all'elogio delle grandi qualità di questo vino. Il nome Vino Nobile ...

Altre definizioni con vino; grandi; occasioni; Può sostituire vino ; Rinomato vino liquoroso portoghese; Un vino bianco toscano; vino rosso siciliano DOCG; grandi istituzioni statali; La aprono le grandi ditte; Lo è l aria in grandi altitudini; Sono grandi in un quadro di Paul Cézanne del 1898; Luoghi e occasioni in cui ci si incontra fra pari; Lo sono le buone occasioni ; Le occasioni iniziali da cui si prende ispirazione; In pochissime occasioni ; Cerca nelle Definizioni