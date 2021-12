La definizione e la soluzione di: Sollevare o sistemare in alto con fatica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ISSARE

Curiosità : Sollevare o sistemare in alto con fatica

Altre definizioni con sollevare; sistemare; alto; fatica; Può sollevare 500 | Venerdì 26 novembre 2021; Duri da sollevare ; Ha un braccio che consente di sollevare notevoli pesi; sollevare la parte anteriore della moto in corsa; Adagiare, sistemare ; sistemare nel guardaroba; Sbagli da sistemare ; sistemare la propria autovettura; Poesia d alto contenuto; Levatasi in alto ; Albero d alto fusto; La sede romana di un noto assalto risorgimentale; Affatica ti, logoratí; Giova dopo la fatica ; Infatica bili, instancabili; Costa fatica al linguacciuto; Cerca nelle Definizioni