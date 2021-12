La definizione e la soluzione di: Si...ripetono nelle schede. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : EE

Curiosità : Si...ripetono nelle schede

I miracoli non si ripetono (Les miracles n'ont lieu qu'une fois) è un film del 1951 diretto da Yves Allégret. Primavera 1939. L'anno scolastico sta volgendo ... Significato ee

EE. – Sigla di Escursionisti Esteri, che si applica alle targhe di automobili importate temporaneamente dall’estero o acquistate in Italia da non residenti per essere esportate entro un anno dall’acquisto, e immatricolate provvisoriamente in Italia. liliacee li'liat?ee s. f. pl. lat. scient. Liliaceae, dal lat. class. lilium 'giglio'. - bot. famiglia di piante monocotiledoni, erbacee o legnose, comprendente numerose specie delle regioni temperate e tropicali gigliacee. Definizione Treccani

