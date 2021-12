La definizione e la soluzione di: Il "Ru" dei chimici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : RUTENIO

Curiosità : Il Ru dei chimici

15 Ru – simbolo chimico del rutenio RU – codice vettore IATA della russa AirBridgeCargo Airlines ru – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua russa RU – ... Significato rutenio

rutènio s. m. lat. scient. Ruthenium, der. di Ruthenia, nome lat. mediev. della type='tag' score='2.5' df='None' uri='enciclopediarutenia'>Rutenia (l’Ucraina e per estens. la Russia ), dove l’elemento fu ritrovato: il nome fu dato prima (1824) dal chimico Definizione Treccani

