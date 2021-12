La definizione e la soluzione di: Risuonano numerosi in un conflitto a fuoco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SPARI

Curiosità : Risuonano numerosi in un conflitto a fuoco

«Quando i miei zoccoli risuonano su questo suolo di granito, sento il tono sordo, opaco e possente che vorrei ottenere quando dipingo». In estate Pont-Aven ... Significato spari

sparire v. intr. der. di apparire, con mutamento di prefisso (io sparisco, tu non ti si vede più b. Essere oggetto di furto, venir rubato: ieri in autobus m’è sparito il portafoglio; far s., rubare: sembrava una ragazza fidata, invece mi ha fatto s. tutti i udire v. tr. lat. audire indic. pres. òdo, òdi, òde, udiamo, udite, òdono; in tutta la coniug. del verbo, la vocale tematica è o quando su di essa cade l'accento, u fuori d'accento; con l'organo dell'udito: u. una voce in lontananza; si udirono degli spari avvertire, intendere, percepire, sentire. b. venire a sapere per mezzo di informazioni comunicate Definizione Treccani

Altre definizioni con risuonano; numerosi; conflitto; fuoco; risuonano di ronzii; risuonano ... di ronzii; risuonano nelle scuderie; risuonano nella nursery; Uno spettacolo tuttora seguito da numerosi appassionati; Gli Africani più numerosi ; Ha numerosi abitanti; Richiama a Siena numerosi turisti; La Grande Guerra fu un conflitto di questo tipo; Lo storico conflitto fra Impero e Papato; Amici nel conflitto ; Il loro conflitto ... rende opache le intenzioni; Si restringe sul fuoco ; Un ceffone... che ravviva il fuoco ; Cuocere in padella a fuoco vivo; Il fuoco domestico utile a cucinare; Cerca nelle Definizioni