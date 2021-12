La definizione e la soluzione di: Rimettere i peccati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PERDONARE

Curiosità : Rimettere i peccati

un'autorità ecclesiastica che abbia il potere di scacciare i demoni o di rimettere i peccati. Allah ha questo potere ed è adorato anche con l'epiteto frequente ...

Altre definizioni con rimettere; peccati; Necessaria per rimettere corrente in una batteria; Affidare, rimettere ; rimettere in libertà; rimettere in condizione di funzionare; Caratterizza i peccati lievi; Uno dei sette peccati capitali; Uno tra i peccati capitali; Ripulire da tutti i peccati