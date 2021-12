La definizione e la soluzione di: Un recipiente in cucina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : TERRINA

Curiosità : Un recipiente in cucina

scomodità di intingere in un unico recipiente (soprattutto per chi era più distante) e il fatto poco igienico di intingere nel recipiente comune pezzi di verdura ...

