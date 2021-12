La definizione e la soluzione di: Particolari tipi di artiglierie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : CONTRAEREE

Curiosità : Particolari tipi di artiglierie

era questa: tutte le artiglierie pesanti ormai erano motorizzate, mentre le artiglierie pesanti campali e, ancor più, le artiglierie campali erano prevalentemente ... Significato contraeree

batterìa s. f. dal fr. ant. batterie, der. di battre «battere». – armamento, b. da campagna, da montagna, b. pesanti campali, b. pesanti, b. contraeree, b. controcarro, ecc. Locuzioni fig.: scoprire le proprie b., rivelare incautamente i motivi CATEGORIA: ALIMENTAZIONE – DANZA CLASSICA Definizione Treccani

