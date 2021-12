La definizione e la soluzione di: Un parente... in linea. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : DISCENDENTE

Un parente... in linea

vicini». In linguistica i termini utilizzati per indicare un grado di parentela sono detti singenionimi. La parentela si dice diretta o in linea retta quando ...

