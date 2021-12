La definizione e la soluzione di: Non ha alcun punto in comune... con una sua simile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 14 lettere : RETTA PARALLELA

Curiosità : Non ha alcun punto in comune... con una sua simile

interpunzione adoperati nella scrittura e indica una pausa simile a quella del normale punto fermo. Viene posto dopo un'interiezione o esclamazione per ... Significato retta parallela

parallèla s. f. femm. sostantivato dell’agg. parallelo. – 1. Retta che, ., postulato secondo il quale per un punto esterno a una retta è possibile condurre una sola retta parallela alla retta data (è anche detto 5° postulato di Euclide perché enunciato CATEGORIA: MILITARIA normale dal lat. normalis 'perpendicolare', der. di norma 'squadra'. - ¦ agg. 1. che segue la norma, conforme alla norma e sim.: un comportamento n. abituale, comune, un piano, con la prep. a: retta n. a un piano ortogonale, perpendicolare. ? obliquo, parallelo. ¦ s. f. 1. matem. retta normale a un'altra retta o a un piano ortogonale Definizione Treccani

Altre definizioni con alcun; punto; comune; simile; Un assortimento di pelle di alcun i animali; Scrivere un dossier approfondito su qualcun o; Videogioco da cui sono nati alcun i film: Tomb __; Seguire in incognito qualcun o; Il primo punto in un game di tennis; La palla del punto per la vittoria ing; punto indicato dal Sole; Una stella... ottimo punto di riferimento; Noto comune veneto con la Torre Caligo; comune friulano che nacque come colonia romana; Organizzazione comune tra diverse imprese; comune a ovest di Firenze contiguo al capoluogo; È simile al golden retriever; Pianta simile all agave; Antico strumento nautico simile al sestante; simile , analogo, corrispondente; Cerca nelle Definizioni