La definizione e la soluzione di: Marca d auto da corsa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : LOTUS

Curiosità : Marca d auto da corsa

gamma di pneumatici prodotti da quest'azienda nipponica soddisfa molti veicoli, spaziando dalle auto utilitarie sino alle auto da competizione, dove gli pneumatici ... Significato lotus

lòto s. m. dal lat. lotus, gr. ??t??. – 1. (l. indiano), l’albero di sant’Andrea (l. d’Egitto o l. falso), una ninfea (Nymphaea lotus, o l. bianco d’Egitto), il bagolaro, e anticamente attribuito anche ad altre piante, sia loto² 'l?to s. m. dal lat. lotus, gr. lotós. - bot. nome di differenti specie di piante, legnose o erbacee, terrestri o acquatiche ? Espressioni: loto bianco sicomoro; loto indiano o egiziano pianta della famiglia ninfeacee, spesso coltivata in laghetti e vasche nelumbo. Definizione Treccani

Altre definizioni con marca; auto; corsa; Una famosa marca d abbigliamento sportivo; Nota marca italiana di pneumatici; Città della Danimarca ; __ Heuer: marca di orologi; Incassa per conto degli auto ri; L auto degli yankee; auto bus con il trolley; La M delle auto GM; Come la settimana appena trascorsa ; Marchio milanese di biciclette da corsa ; Una corsa equestre in Sardegna: Sa __ e nanti; Il film d animazione con auto da corsa ; Cerca nelle Definizioni