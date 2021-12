La definizione e la soluzione di: Ha la lupa nello stemma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ROMA

Curiosità : Ha la lupa nello stemma

Disambiguazione – Se stai cercando il premio, vedi Lupa capitolina (premio). La Lupa capitolina è una scultura di bronzo, di incerta datazione, custodita ... Significato roma

Neologismi (2008) GayStreet (gay-street, gay street), loc. s.le f. inv. Strada con ) • Il «Coming Out» è più di un semplice locale Glbtq, è il simbolo della Roma plurale, è un ponte aperto verso la città. Una prova Pochi anni dopo la sua apertura, nell’estate giallorosso d?al:o'ros:o o giallo-rosso dai colori delle maglie dei giocatori, che sono i colori della città di Roma pl. -i. - ¦ agg. sport. relativo alla squadra g.; maglia g. romanista. ¦ s. m. 1. sport. calciatore della squadra di calcio della Roma non com. romanista. 2. f. -a sport. tifoso della squadra di calcio della Definizione Treccani

