Soluzione 11 lettere : ACCAVALLATE

Curiosità : Incrociate... come gambe

Burton de Il giardino profumato) Se il partner penetrante si siede a gambe incrociate si chiama "posizione del loto". Il partner penetrante sta inginocchio ... Significato accavallate

accavallare v. tr. der. di cavallo. – 1. ant. Mettere, porre a cavallo. per il movimento della nave ancorata; fig.: i pensieri mi si accavallano nella testa; è tutto un accavallarsi di problemi, di difficoltà. 4. Come termine venatorio, avvicinare la incrociato agg. part. pass. di incrociare. - 1. disposto a croce, che si taglia a croce o s'interseca: due linee i.; stare con le braccia, con le gambe i. di gambe accavallate, di braccia conserte. ? Espressioni: parole incrociate ? ?. 2. biol. di razza o specie di animale o di pianta, che ha subìto un incrocio ibridato. ? bastardo, Definizione Treccani

