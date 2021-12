La definizione e la soluzione di: Impone all automobilista di fermarsi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : STOP

Curiosità : Impone all automobilista di fermarsi

questione. Esistono due diversi tipi di pedaggio urbano: la tassa di congestione (dall’inglese congestion charge) che impone un pedaggio a tutte le auto, indipendentemente ...

Altre definizioni con impone; automobilista; fermarsi; impone nte, solenne; Si impone col rosso; L autoritario impone la propria; Lo impone il rosso | Venerdì 26 novembre 2021; Lo suona l automobilista ; L’automobilista abbassa quella parasole; Comprende i cartelloni d'ausilio all'automobilista ; Il cric dell'automobilista ; fermarsi per breve tempo; Si coniuga per fermarsi ; Aiuta ad affermarsi ; Per osservarlo bisogna fermarsi ; Cerca nelle Definizioni