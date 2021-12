La definizione e la soluzione di: Fare una determinata scelta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : OPTARE

Curiosità : Fare una determinata scelta

umana è sempre determinata da una precisa causa, magari a noi sconosciuta ma esistente: Diversamente dalla morale nelle scienze la scelta si fonda sulla ... Significato optare

v. intr. dal lat. optare «scegliere; desiderare, volere»; v. anche ottare (io òpto, ecc.; aus. avere). – Scegliere, con libera facoltà di scelta, fra i due elementi di un’alternativa, tutti e due ugualmente possibili ma dei quali uno esclude l’altro o è con l’altro incompatibile (sempre con il v. intr. dal lat. optare 'scegliere; desiderare, volere' io òpto, ecc.; aus. avere. - compiere un'opzione fra i due elementi di un'alternativa, anche con la prep. per: o. per una soluzione, per un'ipotesi fam. buttarsi su, decidere, deliberare, preferire ø, scegliere ø, selezionare Definizione Treccani

