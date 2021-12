La definizione e la soluzione di: Se è esaurita, non serve. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : PILA

Curiosità : Se e esaurita, non serve

Disambiguazione – Se stai cercando altri significati, vedi Tennis (disambigua). Il tennis (il nome può essere tradotto in italiano con un termine arcaico non più in ... Significato pila

pila s. f. lat. pila «pilastro; mortaio». – 1. Struttura portante verticale le mucche da un canto, alla marmorea pila Succiano l’acque (Pascoli); tre o notizia nel 1800, era costituito da una colonna (o pila) di dischetti di rame e di zinco separati l’uno CATEGORIA: ARCHITETTURA E URBANISTICA – ARALDICA E TITOLI NOBILIARI s. f. lat. pila 'pilastro; mortaio'. - 1. edil., non com. elemento strutturale in muratura, in calcestruzzo o in acciaio che sorregge le arcate o le travate di un ponte e sim. ? PILONE 1. 2. insieme di oggetti, più o meno piani, messi l'uno sopra all'altro: una p. di libri, di piatti Definizione Treccani

