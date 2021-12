La definizione e la soluzione di: Divide il primo dagli altri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : DISTACCO

Curiosità : Divide il primo dagli altri

Disambiguazione – Se stai cercando altri significati, vedi Primo Levi (disambigua). Primo Levi (Torino, 31 luglio 1919 – Torino, 11 aprile 1987) è stato ... Significato distacco

distacco s. m. der. di distaccare (pl. -chi). – 1. strappando la pittura da questo; il d. di un aeromobile dal suolo, o assol. distacco, il decollo. In medicina: d. della placenta, disinserzione della placenta uterina, che ha luogo CATEGORIA: MILITARIA distacco s. m. der. di distaccare pl. -chi. - 1. il distaccare o il distaccarsi, anche con la prep. da: l'umidità ha causato il d. dell'intonaco dalle pareti e ? DISTACCAMENTO 1. 2. sport. a. distanza che si frappone fra i partecipanti a una gara, anche con la prep. da stacco. b. differenza di punti fra i partecipanti a una Definizione Treccani

Altre definizioni con divide; primo; dagli; altri; Si divide in quarti; Il prefisso che divide per 1000 miliardi; divide i tifosi in tante grandi città; divide in due metà Parigi; Il primo punto in un game di tennis; Il primo addestramento; Il primo nome di Pasolini; Benjamin __, primo Ministro di Israele dal 2009; Come un fiume uscito dagli argini; Luogo riservato dagli ebrei al culto; Un onorificenza ambita dagli imprenditori; L isola invasa dagli U.S.A. nel 1983; Esseri d altri mondi; Uno scatto che lascia gli altri indietro; L articolo per altri ; La linea del governo in relazione agli altri Stati; Cerca nelle Definizioni