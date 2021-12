La definizione e la soluzione di: Discorso in lode di qualcuno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ELOGIO

Curiosità : Discorso in lode di qualcuno

Atene ...". Il discorso glorifica i risultati di Atene, progettati per risvegliare gli spiriti di uno Stato ancora in guerra. Il discorso incomincia elogiando ...

Altre definizioni con discorso; lode; qualcuno; Un discorso difensivo; Un discorso che non ha mai fine; Introduce ad un discorso ; Una cantilena come un discorso ripetitivo; In modo lode vole; Una stella che esplode ; Non riuscire più a trattenersi, esplode re; Discorsi di lode ; Scrivere un dossier approfondito su qualcuno ; Seguire in incognito qualcuno ; Investire ufficialmente qualcuno di una carica; Si dice per accogliere qualcuno appena arrivato; Cerca nelle Definizioni