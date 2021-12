La definizione e la soluzione di: Le chiamate in giudizio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CITAZIONI

Curiosità : Le chiamate in giudizio

In parecchi mazzi viene chiamato "Il Giudizio" e infatti la simbologia della carta stessa rimanda l'idea del Giudizio Universale. Come per tutte le carte ...

Altre definizioni con chiamate; giudizio; Così sono chiamate alcune piante del genere iris; Apparecchio per effettuare e ricevere chiamate ; Quelle da neve sono chiamate anche ciaspole; Nel gergo dei social e del web sono chiamate tag; Opinione esplicitata o giudizio critico; L avversario in giudizio ; Jane __: Orgoglio e pregiudizio ; Ragazzetti giudizio si; Cerca nelle Definizioni