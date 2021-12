La definizione e la soluzione di: La casella selezionabile sul modulo online. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : FLAG

Curiosità : La casella selezionabile sul modulo online

In informatica, il termine form (letteralmente formulario, modulo) indica la parte di interfaccia utente di un'applicazione web che consente all'utente ... Significato flag

› s. ingl. (propr. «bandiera di segnalazione»; pl. flags ‹fläg?›), usato in ital. al masch. – In informatica, nome di particolari bit di controllo che si attivano o si disattivano al verificarsi di determinati eventi durante l’esecuzione di un programma di computer (per es., il riporto automatico Definizione Treccani

