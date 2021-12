La definizione e la soluzione di: Barca lunga e sottile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : IOLE

Curiosità : Barca lunga e sottile

galea sottile, richiamava la forma di tale pesce: essa infatti era lunga e sottile, con uno sperone emerso fissato a prua, che serviva a speronare e agganciare ...

Altre definizioni con barca; lunga; sottile; Una veloce imbarca zione; La mostra la barca in secca; Così è detta un imbarca zione sgangherata; Imbarca zione di servizio di... una più grande; È lunga per l insonne; Dotato di folta e lunga chioma; Mollusco bivalve dalla conchiglia allunga ta; Primate dal muso allunga to detto anche bertuccia; Snack salato croccante e sottile ing; La sigla del mal sottile ; Un tipo di corda sottile ; sottile , delicata e scaltra; Cerca nelle Definizioni