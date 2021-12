La definizione e la soluzione di: Avanzare all interno delle linee nemiche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PENETRARE

Curiosità : Avanzare all interno delle linee nemiche

armate e altamente addestrate dovevano attaccare i punti deboli delle linee nemiche, e aggirare i settori maggiormente difesi. Questi attacchi erano ... Significato penetrare

penetrare v. intr. e tr. dal lat. penetrare (io pènetro, ecc., poet. penètro, sensazione viva in una parte del corpo o in uno degli organi della sensibilità: un freddo che penetra nelle ossa, o fino al midollo delle ossa, o fino nel midollo; e con uso trans penetrare dal lat. penetrare io pènetro, poet. penètro, ecc.. - ¦ v. intr. aus. essere 1. a. spingersi o portarsi all'interno di un luogo, di un edificio e sim., . b. non com. passare attraverso un corpo diffondendosi in esso: l'umidità penetra i muri impregnare, intridere, permeare, pervadere. 2. fig. giungere a conoscere nell Definizione Treccani

