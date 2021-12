La definizione e la soluzione di: L autista può andare a tutto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : GAS

Curiosità : L autista puo andare a tutto

chiede aiuto al fratello Massimo, autista di don Salvatore Conte, che cerca di farlo perdonare dal boss. Conte, venuto a conoscenza del mandante dell'omicidio ... Significato gas

gas (ant. gaz) s. m. voce foggiata (1600) dal chimico belga J. B. van Helmont col sign. come un liquido o anche come un solido. In senso stretto e più com., s’intende per gas un aeriforme che si trovi al di sopra della propria temperatura critica, mentre si indica con CATEGORIA: TRASPORTI TERRESTRI gas gas o, meno com., gaz s. m. voce foggiata 1600 dal chimico belga J.-B. van Helmont 1579-1644 col sign. di 'vapore sottile', dal lat. chaos, gr. kháos 'massa informe'. comanda l'afflusso del carburante nel motore acceleratore. ? Espressioni: dare gas ? ?. ? Locuz. prep.: a tutto gas alla velocità massima, anche fig. e scherz. al massimo, a Definizione Treccani

