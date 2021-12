La definizione e la soluzione di: Un artista come J-Ax o Fedez. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : RAPPER

Curiosità : Un artista come J-Ax o Fedez

principale: Fedez. La discografia di Fedez, cantautore pop rap italiano, è costituita da sette album in studio (di cui uno inciso con J-Ax), due EP e oltre ... Significato rapper

rapper ‹rä'pë› s. ingl. der. di rap (v.) (pl. rappers ‹rä'pë?›), usato in ital. al masch. e al femm. – Compositore, esecutore, cantante di musica rap (v.). Definizione Treccani

