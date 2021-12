La definizione e la soluzione di: Si alza nel cantiere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : GRU

Curiosità : Si alza nel cantiere

Alza la testa è un film del 2009 diretto da Alessandro Angelini. Mero è un operaio specializzato in un cantiere nautico ed è un padre single. Suo figlio ... Significato gru

gru1 (ant. grue) s. f. da gru2, alle guide (varie sono le combinazioni tra questi due tipi; una delle più diffuse è la gru a ponte, per la quale v. carroponte, n. 1); g.-capra, con braccio a inclinazione Versi degli animali. Finestra di approfondimento Il nome di ciascun animale è seguito, in corsivo, dall’infinito dei verbi che indicano il verso e, quando c’è, tra parentesi e sempre in corsivo, ; se insistente: gracchiamento, gracchìo, stridere strido; se insistente: stridìo; gru: gracchiare gracchio; se insistente: gracchiamento, gracchìo; gufo: gufare, soffiare Definizione Treccani

