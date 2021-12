La definizione e la soluzione di: Il West quartiere di Londra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : END

Curiosità : Il West quartiere di Londra

Voce principale: Londra. I borghi di Londra (in inglese London boroughs) sono le suddivisioni amministrative di quartiere in cui è ripartita la metropoli ... Significato end

end-fire ‹ènd fàir› locuz. ingl. (propr. «che spara alla fine»), usata in ital. come agg. – Nel linguaggio scient. e tecn., di allineamento (ingl. array ) di antenne radiotrasmittenti o riceventi, di rivelatori (per es., sismici), e simili, il cui diagramma di radiazione o di captazione ha il suo week-end 'wi:k?nd, it. wi'k?nd locuz. ingl. comp. di week 'settimana' e end 'fine', usata in ital. come s. m. - i giorni di sabato e domenica, intesi come periodo di riposo dal lavoro: trascorrere il w. al mare fine settimana. Definizione Treccani

