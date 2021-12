La definizione e la soluzione di: Vola tra i fiori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : APE

Curiosità : Vola tra i fiori

occhiscuri (Junco hyemalis). Il colibrì Calliope (Stellula calliope), che vola tra i fiori dell'Ipomopsis aggregata, è il più piccolo uccello dell'America settentrionale; ... Significato ape

ape s. f. lat. apis. – Insetto dell’ordine imenotteri, appartenente all’omonimo genere (lat. scient. nettare, tre paia di zampe articolate, ricoperte di spazzoline pelose, con cui l’ape operaia raccoglie il polline entro una cavità esterna delle due zampe posteriori (cestello); l ape s. f. lat. apis. - zool. nome di alcune specie di insetti imenotteri apidi appartenenti al genere Apis region. cacchione, ant., region. pecchia. Definizione Treccani

Altre definizioni con vola; fiori; Il tennis con il vola no; Tavola zzi, bassista jazz; Le mette in tavola chi parla chiaro; Sono in grado di vola re; Pianta dai fiori bianchi e azzurri spina in greco; Studia piante e fiori ; Consentono di coltivare fiori anche d inverno; Una pianta medicinale dai fiori blu; Cerca nelle Definizioni