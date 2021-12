La definizione e la soluzione di: Si vizia nei luoghi chiusi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ARIA

Curiosità : Si vizia nei luoghi chiusi

Dudley, che vizia e coccola senza sosta. Tuttavia è ancora profondamente affezionata alla sorella Lily, in quanto al momento dell'addio a Harry, nei Doni della ... Significato aria

ària s. f. lat. aëra, accus. alla greca di aer aëris masch., gr. ? sta fra il terra-terra e la corvetta. 11. In fonderia , tirata d’a. (o semplicem. aria), l’insieme dei canalicoli che attraversano le forme e le anime da fonderia per agevolare l aria 'arja s. f. lat. aëra, accus. alla greca di aer aëris masch., gr. a?r. - 1. a. miscuglio gassoso di azoto che costituisce l'atmosfera terrestre , sentirsi a mezz'a. dubbioso, incerto, insicuro, sospeso. deciso, risoluto, sicuro; in o per aria verso l'alto: guardare in a.; sparare per a. all'insù, in alto. all Definizione Treccani

Altre definizioni con vizia; luoghi; chiusi; Quella vizia ta c pesante; Così è il bimbo vizia to; vizia re i bambini; Uno stratagemma... per nascondere la calvizia ; Lo spazio tra due luoghi ; luoghi dove si vendono l Aglianico e il Syrah; luoghi di lavoro impiegatizio e di scrivania; I luoghi in cui si è vista la luce; Dischiusi ... dopo la pausa estiva; Vanno impacchettati e chiusi con dei nastri; Il chiusi no della fogna, spesso in ghisa; chiusi in centro; Cerca nelle Definizioni