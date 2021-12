La definizione e la soluzione di: La Via una volta Gabina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : PRENESTINA

Curiosità : La Via una volta Gabina

con basoli, pertinenti ad una fattoria romana e, infine, un tratto dell'antica via Gabina, presso via Agostino Mitelli e via Giovanni Castano). Negli anni ... Significato prenestina

Neologismi (2008) ciclofficina s. f. Officina per la riparazione di biciclette. ? Il si danno appuntamento nelle due ciclofficine della Capitale, la «Don Chisciotte» di via Prenestina e la «Macchia Rossa» di via Pieve Fosciana, alla Magliana. Spazi aperti a Definizione Treccani

Altre definizioni con volta; gabina; Lo è la pazienza che talvolta occorre; Ne La Bella Lavanderina si fa un altra volta ; Copertura superiore di edifici, può essere a volta ; Divertimento, eccitazione, talvolta sregolato; Cerca nelle Definizioni