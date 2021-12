La definizione e la soluzione di: La vergogna dipinta in viso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ROSSORE

Curiosità : La vergogna dipinta in viso

dell'anziano. La luce proviene inoltre da sinistra verso destra lasciando il viso del figlio appena tornato in ombra, indice della propria vergogna e pentimento ... Significato rossore

rossóre s. m. der. di rosso. – 1. ant. o raro. Il fatto, la condizione di rossi; le foglie si seccano prima del tempo e la produzione dell’annata è ridotta; questo rossore è dovuto a carenza di potassio, asfissia radicale e altre cause fisiche, mentre il rossore ro's:ore s. m. der. di rosso. - 1. a. colorito del viso più rosso del normale, dovuto a una forte emozione, a vergogna e sim. non com. arrossamento, non com. arrossimento, lett. erubescenza. vampa, vampata. pallore. b. estens. sentimento, stato d'animo che fa arrossire Definizione Treccani

