La definizione e la soluzione di: La valle con Brunico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PUSTERIA

Curiosità : La valle con Brunico

economico e amministrativo della Val Pusteria. Brunico è sede del comprensorio della Val Pusteria. Brunico, principale centro della Val Pusteria, è attraversata ... Significato pusteria

val2 s. f. – Apocope di valle (davanti a consonante), soprattutto frequente in toponimi, nei quali si ha a volte la grafia staccata ( Val di Fiemme , Val Pusteria ), a volte la grafia unita (Valtellina, Valdarno ), a volte infine coesistono tutte e due le grafie (Valcamonica o Val Camonica o Definizione Treccani

