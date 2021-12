La definizione e la soluzione di: Vale Dr. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : DOTT

Curiosità : Vale Dr

Christian Szell, noto semplicemente come Dr. Szell, è un personaggio immaginario creato da William Goldman per il suo romanzo Il maratoneta. Dal libro ... Significato dott

dott. – Scrittura abbreviata di dottore (anche dr.), come titolo che precede il nome. ? Le stesse abbreviazioni si possono usare anche con riferimento a donna, ma è preferibile specificare, abbreviando dottoressa in dott.ssa (o, meno bene, dr.ssa). Definizione Treccani

