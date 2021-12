La definizione e la soluzione di: Uno scrittore ispirato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : POETA

Curiosità : Uno scrittore ispirato

dà il titolo al romanzo, che lotta disperatamente per diventare uno scrittore, ispirato e sostenuto in questo dal suo amore per la bellezza e per Ruth ... Significato poeta

poèta s. m. (f. -éssa) dal lat. poeta, gr. p???t Cinquecento: Vittoria Colonna, Veronica Gambara e Gaspara Stampa; Perché tu mi dici: poeta Io non sono un poeta. Io non sono che un piccolo fanciullo che piange (Corazzini); E noi CATEGORIA: MESTIERI E PROFESSIONI po'?ta s. m. dal lat. poeta, gr. poiet?s, der. di poiéo 'fare, produrre' f. -éssa; pl. m. -i, ant. -e. - 1. crit. chi compone poesie: i p. dell'Ottocento non com. poetante, rimatore, non com. verseggiatore, versificatore. ? prosatore, narratore. ? letterato, scrittore. 2. fig. chi Definizione Treccani

