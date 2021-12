La definizione e la soluzione di: Una striscia dei finimenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : TIRELLA

Curiosità : Una striscia dei finimenti

pettorali sono tutti finimenti. Le selle sono le sedute per il cavaliere, fissate alla schiena del cavallo attraverso un sottopancia, una larga cinghia che ... Significato tirella

tirèlla s. f. der. di tirare. – Ciascuna delle due cinghie che, nel finimento da tiro, sono attaccate da una parte alla traversa del veicolo, dall’altra al pettorale del cavallo: un greve obice da cinque pollici s’incagliò a mezzo guado, i cavalli s’impigliarono nelle t., che bisognò tagliare ( CATEGORIA: TRASPORTI TERRESTRI Definizione Treccani

