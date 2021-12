La definizione e la soluzione di: Una squisitezza prodotta nell Italia centro-meridionale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 18 lettere : MOZZARELLA DI BUFALA

Curiosità : Una squisitezza prodotta nell Italia centro-meridionale

tutte pietanze prodotte con le genuinità della terra, con ingredienti autoprodotti e semplici ma di ottima fattura nonché di una squisitezza unica. Tra i ... Significato mozzarella%20di%20bufala

mozzarèlla s. f. voce merid., dim. di mozza, tipo di formaggio. – 1. Latticinio ., nell’uso pop. e region., persona debole, inetta, priva di carattere e di forza morale: quell’uomo è proprio una mozzarella. ? Dim. mozzarellina, mozzarella di piccola pezzatura. CATEGORIA: ALIMENTAZIONE mozzarella mots:a'r?l:a s. f. voce merid., dim. di mozza, tipo di formaggio. - 1. gastron. latticinio originario della Campania, tondeggiante, ottenuto con latte di bufala o di vacca di piccole dimensioni region. bocconcino. ? fiordilatte. 2. fig., pop. persona inetta, priva di temperamento: sei proprio una m. buono a nulla, CATEGORIA: ALIMENTAZIONE Definizione Treccani

