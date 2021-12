La definizione e la soluzione di: Una squadra di giocatori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : TEAM

Curiosità : Una squadra di giocatori

è uno sport di squadra in cui due squadre composte da nove giocatori si affrontano per nove inning in ciascuno dei quali le due squadre si alternano ... Significato team

team ‹tìim› s. ingl. (pl. teams ‹tìim?›), fr. équipe, anche nel sign. sportivo (cioè squadra di atleti). In didattica, team teaching ‹ tìici?›, metodo e prassi di insegnamento scolastico per piccoli gruppi di allievi team ti:m, it. tim s. ingl. propr. 'gruppo', usato in ital. al masch. - insieme di persone che collaborano a un lavoro o per uno stesso fine: un t. di esperti équipe, gruppo, squadra, staff. Definizione Treccani

Altre definizioni con squadra; giocatori; La squadra che combatte i trafficanti di stupefacenti; squadra di calcio di Liverpool con maglia blu; squadra in cui militarono Pirlo, Baronio e Kallon; Guida una squadra di lavoratori; Si svolge tra giocatori ; I giocatori di una squadra di calcio; Numero di giocatori di una squadra di rugby; Indicano i punti segnati dai giocatori di basket; Cerca nelle Definizioni