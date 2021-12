La definizione e la soluzione di: Una sigla per le aziende. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : SRL

Curiosità : Una sigla per le aziende

significati, vedi Sigla (disambigua). La sigla è la lettera iniziale di una parola o l'insieme delle lettere iniziali delle parole che compongono una denominazione ... Significato srl

Neologismi (2008) cointeressamento s. m. Coinvolgimento in un’attività e Sanremo. Si faceva riferimento alla sua presunta partecipazione nella società Borgo San Martino srl, che sta edificando in Regione San Martino, a Taggia, e a suoi non meglio Definizione Treccani

