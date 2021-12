La definizione e la soluzione di: Una sequela di galanterie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : CORTE

Curiosità : Una sequela di galanterie

preambolo, una toccata o una sinfonia. Spesso questa sequenza standard viene arricchita con ulteriori danze, dette "galanterie", che possono essere una gavotta ... Significato corte

córte s. f. lat. cors cortis (cohors -tis) «cortile, (se di un palazzo, collegio e sim., piuttosto cortile): la finestra della cucina dà sulla corte. A Venezia , piazzetta in mezzo a un gruppo di case, più piccola del campiello. b CATEGORIA: ARCHITETTURA E URBANISTICA corte 'korte s. f. lat. cors cortis cohors -rtis 'cortile, terreno adiacente alla villa', affine a hortus 'orto'. - 1. archit. area scoperta compresa tra edifici, e la sua c. spreg. codazzo, corteggio, corteo, seguito. ? Espressioni: fare la corte a qualcuno mettersi al seguito di un potente, cercando di ottenere protezione e favori Definizione Treccani

